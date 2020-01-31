700 bin kişi Türkiye sınırında

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, “Suriye’nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi. Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişiler uluslar arası bir krize sebep olabilir” dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin “uluslar arası bir krize neden olabileceği” uyarısında bulundu. Brüksel’de organize edilen çevrimiçi brifingde konuşan Jeffrey, Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu, daha önce yaptıkları gibi askerî müdahalede bulunabileceklerini söyledi. Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktaları bulundurmasını desteklediklerini vurgulayan Jeffrey, Türk askerlerinin zarar görmemesi gerektiğini, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Sivil ayrımı gözetmeden saldırılıyor

Suriye rejimi ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib’de 200 hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Jeffrey, “Suriye’nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi. Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişiler uluslar arası bir krize neden olabilir” uyarısında bulundu. Jeffrey, İdlib’de “terör örgütü” olarak kabul ettikleri DEAŞ, Nusra ve Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) gibi grupların faaliyet gösterdiğini ve HTŞ’yi doğrudan El Kaide’nin uzantısı olarak kabul ettiklerini belirterek, Rusya destekli Esad güçlerinin ise sivil ayrımı gözetmeden saldırılar yaptığını söyledi. Jeffrey, bu gruplar hakkında, “Bir süredir tek amaçlarının Esed’la savaşmak olduğunu, vatansever muhalifler olduklarını öne sürüyorlar” diyerek, Rusya’nın da bu grupların kendisine tehdit oluşturduğunu iddia ettiğini dile getirdi.