720’si çocuk 1400 kişi kayıp

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720’si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi’nde 521 aileden 3 bin 109 kişinin öldüğü aktarıldı. AA

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