"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

73 milyon lira ceza aldılar

24 Ocak 2023, Salı 14:12
Konya'da, sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren kimyasal atıkları doğaya bırakan şüphelilere kanundaki en üst sınırdan idari para cezası uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi'nde atıkların bırakıldığı alanlarda inceleme yaptı.

Plastik tankların toplandığı yerdeki çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Bakanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Akgün, numunelerde petrol ve yağ atıkları ile amonyum hidroksit ile sodyum sülfat tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şahıslar hakkında kişi başı üst sınırdan 12 milyon lira, atıkları verdiği tespit edilen işletmeye ise 36 milyon lira olmak üzere toplam 73 milyon lira civarında idari para cezası uygulayacağız. Bu atıkları döken şahıslar hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan gerekli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu ceza, çevre kanununda verilen üst sınırdaki cezalardan birisi. Dolayısıyla rekor çevre cezası denilebilir."

Sahadaki atıkların kaldırılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi için temizlik çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Akgün, "Sanayicilerimizin, bu tür cezalarla karşılaşmaması ve daha yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların yönetimi konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Akgün, vatandaşlardan, çevre kirliliğiyle ilgili şahit oldukları olayları Bakanlığın ALO 181 ihbar hattına iletmelerini beklediklerini de sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem

    İnsanlık dışı, alçakça ve aşağılık saldırı şimdi de Hollanda'da - Türkiye, Kur'an'a saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi

    İngiltere'de sığınma talebinde bulunan 200 çocuk kayboldu

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek

    İsveç hükümetine çağrı

    Ortak adayımız 85 milyon insanı kucaklayacak

    ‘Elektronik sigara’ uyarıları: “e-sigara salgını var”

    Mısır’daki El-Ezher Kurumu: Hakarete dur deyin

    Yıllarca çalıştık bunu mu hak ettik?

    Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi şart

    Partili cumhurbaşkanı o gün kaybetmişti

    Açlık sınırı 10 bin liraya dayandı

    Altılı Masa, seçim ittifakı komisyonu kurdu

    Uysal: HDP seçmeni de sağduyulu hareket edecek

    8 yılın en kurak kışı

    Tatil sonrası hastalıklar artabilir

    Fenerbahçe son dakikalarda 3 puana ulaştı

    50 milyar dolar için birlik lazım

    Kuraklık tarımda da alarm veriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana ve Mersin izlenimleri
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında sıkışanlar
    Süleyman KÖSMENE

    Çocukta namazın önemi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Yeter!” kime denir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne cevap vereceksiniz?
    Kenan Toprakçı

    Eyvah ailem
    Ahmet ÖZDEMİR

    Bediüzzaman Said Nursî’nin Ankara hayatının önemi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Müneccim
    Faruk ÇAKIR

    Kur’an sönmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.