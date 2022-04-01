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1 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

8 aday yarışıyor: Sırbistan'da gündem cumhurbaşkanı seçimi

01 Nisan 2022, Cuma 14:00
Sırbistan'da 3 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde 8 aday yarışıyor.

Anketler, parlamento seçimleriyle eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin en güçlü adayının mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu gösteriyor.

Muhalefetteki "Birleşmiş Sırbistan"ın adayı eski Sırbistan Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos, Vucic'ten sonra seçimin en güçlü ismi olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak diğer adaylar, Yeşil-Sol Koalisyonu'ndan Biljana Stojkovic, Patronlar Partisi'nin temsilcisi Milica Djurdjevic Stamenkovski, Sırbistan Demokrat Partisi Başkanı Milos Jovanovic, Sırp Dveri Hareketi lideri Bosko Obradovic, Egemenler Koalisyonu'nun temsilcisi Branka Stamenkovic ve Sırp Sağcılar Başkanı Misa Vacic olarak sıralanıyor.

Sırbistan'da cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli imza sayısı 10 bin.

154 bin 888 imza ile adaylığını açıklayan Vucic'e, Meclis Başkanı İvica Dacic'in liderliğini yaptığı Sırbistan Sosyalist Partisi, Sırp Radikal Partisi, Voyvodina Macarlar Birliği, Sırbistan Emekliler Birliği Partisi, Boşnak asıllı Rasim Ljajic'in Sosyal Demokrat Partisi destek vereceğini açıkladı.

Demokratlar Partisi, eski Belgrad Belediye Başkanı Dragan Djilas'ın öncülüğündeki Özgürlük ve Adalet Partisi ve eski Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic'in öncülüğündeki Halkın Partisi'nin oluşturduğu "Birleşik Sırbistan" grubu da seçimde 11 bin 232 imzayla adaylığını açıklayan Ponos'u destekleyecek.

Yeşil-Sol Koalisyonu'nun temsilcisi Biyoloji Fakültesi Profesörü Biljana Stojkovic, Sırbistan'da düzenlenen çevre dostu protestolarına verdiği destekle tanınıyor.

Sağcıların adayı Patronlar Partisi'nin temsilcisi Milica Djurdjevic Stamenkovski'nin, Kosova ve Metohiya'nın Sırbistan'ın parçası olarak korunması yönünde ve NATO karşıtı açıklamalar yaptığı biliniyor.

Adaylar arasındaki Sırbistan Demokrat Partisi Başkanı Milos Jovanovic ve Sırp Dveri Hareketi Lideri Bosko Obradovic de Kosova'nın Sırbistan'ın içinde yer alması fikrini savunuyor. Obradovic, Sırbistan'ın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini de eleştiriyor.

Kendisini "halk kadını" olarak tanıtan Branka Stamenkovic, Sırbistan ile Kosovalı Sırplar ve Bosna Sırp Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini destekliyor.

Mülteci karşıtlığı, savaş suçlularını kahraman gibi gösteren söylemleri ve savaş karşıtı derneklere muhalefetiyle tanınan Sırp Sağcılar Başkanı Misa Vacic, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyenlerle birlikte hareket ediyor.

Anketler Vucic'in, oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda seçimi kazanacağını gösteriyor

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşlarıyla 6 milyon 500 bin olarak kayıtlara geçti.

Kamuoyu yoklamaları, 3 milyon 100 bin seçmenin sandığa gitmesi halinde, Vucic'in oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyor.

Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.

Anket şirketleri ise Vucic'in seçimi ilk turda kazanacağını, ikinci tura gidilmeyeceğini öngörüyor.

AA

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