8 ayda Avrupa'ya kaçmak isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı

Alınan tedbirler sayesinde yılın 8 ayında Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan tedbirler sayesinde yılın 8 ayında Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkelerinde yaşadıkları iç karışıklık, savaş, ekonomik nedenlerden dolayı son dönemde yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısında artış görüldü. Bu kapsamda yakalanan düzensiz göçmen sayısı, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artarak 158 binden 235 bine yükseldi. AA

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