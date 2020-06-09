8 dakika 46 saniye diz çöktüler

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, boğularak öldürülen Floyd’un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve ABD’deki başkanlık yarışından Aralık ayında çekilen California Senatörü Kamala Harris’in de aralarında olduğu bir grup Demokrat Parti üyesi, kongrede bir araya geldi. Floyd’un, Minneapolis’te polisler tarafından, ensesine basılıp nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan tepkiler sonucunda, polis teşkilatındaki ve yargıdaki ırkçı tutumu bitirmeye yönelik tasarı sunmak için toplanan Demokratlar, çalışmalarına Floyd’u anarak başladı. Floyd’un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulunan Demokrat üyelerin, ayrıca Siyahileri temsil eden eşarp ve atkılar kullanması dikkati çekti.

Demokratlar’dan ırkçılığa karşı tasarı

ABD’li Demokrat Parti üyeleri, Kongreye Amerikan polis teşkilâtı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdehale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu. ABD Kongresinin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoya aynı anda sunulan “Polislik Yasasında Adalet” başlıklı tasarıda ülke genelinde siyah topluma ve azınlıklara karşı yapılan ırkçı ayrıştırmaya karşı sert önlemler alınması isteniyor. Tasarıda polislerin özellikle siyahî vatandaşlara uyguladığı sert müdehalelere sınırlama talep edilirken, tutuklama sırasında şüphelilerin nefesini kesecek her türlü müdehalenin ve polislerin otomatik tüfek tarzı askeri silah kullanmasının yasaklanması öngörülüyor. Söz konusu tasarı “Oldukça kritik ve uzun zaman önce atılması gereken bir adım” olarak nitelendirildi.