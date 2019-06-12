8 Ramazan’da 19 bin sivil öldürüldü

SNHR, Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana ramazan ayları ve bayramları boyunca toplam 18 bin 974 sivilin çatışan taraflarca katledildiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), hazırladığı raporla Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana idrak edilen ramazan ayları ve bayramlarında 2 bin 675’i çocuk, 2 bin 339’u kadın olmak üzere toplam 18 bin 974 sivil çatışan gruplarca öldürüldüğünü açıkladı. Beşşar Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, 8 yılı aşkın sürede söz konusu dönemlerde 2 bin 196’sı çocuk, bin 967’si kadın toplam 16 bin 114 sivili öldürürken, Rus güçleri 46’sı çocuk, 51’i kadın toplam 246 sivili katletti. Terör örgütü YPG/PKK 27’si çocuk, 16’sı kadın, toplam 156 sivili, terör örgütü IŞİD 89’u çocuk, 102’si kadın toplam bin 137 sivili öldürdü.

Bayramlarda bin 704 sivil katledildi

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 174’ü çocuk, 49’u kadın 307 sivil vefat ederken, askerî muhalifler ve rejim karşıtı silâhlı gruplar ise 67’si çocuk, 110’u kadın toplam 412 sivilin ölümüne sebep oldu. 76’sı çocuk, 44’ü kadın olmak üzere toplam 602 sivil ise kimliği belirsiz taraflarca öldürüldü. Ayrıca ağın raporunda yalnızca bayramlarda toplam bin 704 sivilin öldürüldüğüne dikkat çekildi. Buna göre, rejim güçleri bin 475, Rusya 30, YPG/PKK 28, IŞİD 19, askerî muhalifler ve rejim karşıtı silâhlı gruplar 33, koalisyon 14, kimliği belirsiz taraflar 105 sivilin bayram günlerinde ölümüne neden oldu.