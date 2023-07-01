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1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

8 yıl siyasi yasak kararı

01 Temmuz 2023, Cumartesi 16:00
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Yargıcı Carmen Lucia Antunes, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun suçlu bulunduğunu belirterek oy çokluğuyla tüm siyasi haklarının 2030'a kadar elinden alındığını duyurdu.

Bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini açıklayan aşırı sağcı Bolsonaro'nun ise TSE'ye itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi.

Karardan birkaç saat önce Itatiaia radyosuna konuşan Bolsonaro, hakkında "siyasi yasak" kararının çıkması durumunda Yüksek Mahkeme'ye itiraz edeceğini belirtmişti.

Bolsonaro'nun avukatı Tarcisio Vieira, 23 Haziran'daki açıklamasında, suçlamaların yersiz olduğunu, müvekkilinin ülkedeki seçim sistemi hakkında görüşlerini ifade etmekten başka bir şey yapmadığını savunmuştu.

Suçlama

Bolsonaro, 2022 seçim sistemini "hileli" olarak adlandırması ve devlet başkanı iken büyükelçilerle yaptığı görüşmede, Yüksek Seçim Mahkemesi üyelerinin kişisel haklarına saldırı, görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Bolsonaro, 21 Haziran'da CNN Brasil'e verdiği röportajda, davanın "önemsiz" olduğunu, bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışıldığını söylemişti.

Büyükelçilerle görüşmesinde, seçim sistemine "hile" demediğini ve üyelere hakaret etmediğini savunan Bolsonaro, sadece seçim sisteminin nasıl çalıştığını büyükelçilerle paylaştığını belirtmişti.

Jair Bolsonaro, o dönem, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin şüpheli olduğunu savunmuş, 2022 seçimlerinin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve baskılı oy pusulasının kullanılması için ısrar etmişti.

AA

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