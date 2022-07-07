828 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde açlıkla karşı karşıya olanların sayısının son bir yılda 46 milyon artarak 828 milyona çıktığını duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) küresel açlık raporunu açıkladı. Raporda, 2021’de dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10’unun açlık sorunu yaşadığı belirtildi. Raporda, “Dünya, 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaşıyor.” denildi. Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ise “Önümüzdeki aylarda bu rakamların daha da yükselme riski var” uyarısında bulundu. Raporda 5 yaş altı yaklaşık 45 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığı aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.