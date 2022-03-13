86 kişi camide mahsur kaldı

Ukrayna’da 34’ü çocuk 86 Türk’ün sığındıkları Süleyman Camii’nde mahsur kaldıkları açıklandı.

Ukrayna’nın Mariupol şehrinde 34’ü çocuk 86 Türk’ün sığındıkları Süleyman Camii’nde mahsur kaldıkları açıklandı. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini söyledi ve ekledi:

“Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz. “Türk vatandaşlarını tahliye operasyonuna hazırız fakat bunun gerçekleşebilmesi için saldırının durması lâzım. Bunun için de Türkiye’nin bize yardım etmesi gerekiyor, Türk hükümetinin müdahalesi olmadan saldırıların duracağına inanmıyorum.” Konuyla ilgili Cumartesi günü bir Twitter paylaşımı yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da caminin topçu atışına hedef olduğunu açıkladı.

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Camide bir sıkıntı yok

Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da caminin bombalandığına dair Türkçe bir paylaşım yapmıştı. Türk diplomatik kaynakları ise top atışının caminin 700 metre uzağına yapıldığını, camide bir sorun bulunmadığını ve tahliye işlemleri için hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla temasta olduklarını söyledi. Cami derneği başkanı İsmail Hacıoğlu da çatışmaların camiye 2 kilometre uzakta olduğunu ve caminin zarar görmediğini belirtti. Rus Tass haber ajansının aktardığına göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin şehirdeki sivillerin çıkışına ve yardım konvoylarının girişine izin vermediğini duyurdu. Reuters’a göre kentte bir haftadan uzun süredir elektrik ve su kesik. AFP buna ek olarak doğal gazın da kesildiğini, telefon ve internet altyapısının ise nadiren çalıştığını anlatıyor. Kent konseyi 12 günde 1.582 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Kuşatma öncesi AFP’ye konuşan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

Haber Merkezi