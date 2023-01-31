9,5 milyon Ukraynalı mülteci Polonya'ya giriş yaptı

Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 30 Ocak itibarıyla 9,5 milyonu aştı.

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı. Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi. AA

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