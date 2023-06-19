90 ülkeden 1300 Müslümana “Hac hediyesi”

Suudi Arabistan, 90 ülkeden 1300 kişiyi Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud’un “özel konuğu” olarak misafir edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud’un talimatıyla Riyad yönetiminin misafir edeceği çeşitli ülkelerden hac farizasını yerine getirecek kişiler hakkında bilgi verildi. Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği “Hadim’ül Haremeyn Eş-Şerifeyn’in Misafirleri Programı” kapsamında, hac farizasını yerine getirecek 90 ülkeden 1300 kişinin ağırlanacağı kaydedildi. AA

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