"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

9500 sivilin öldüğü Ukrayna'da yakın gelecekte barış mümkün görünmüyor

01 Eylül 2023, Cuma 01:23
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yakın zamanda Ukrayna'da barış sağlanmasının mümkün görünmediğine işaret etti.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eylülün "çok taraflı diplomasi" ayı olacağını ifade eden Guterres, kendisinin Kenya'daki Afrika İklim Zirvesi, Endonezya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) - BM Zirvesi, Hindistan'daki G20 Zirvesi ve Küba'daki Çin-G77 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

New York'ta ise BM 78. Genel Kurulu'nun gerçekleşeceğini anımsatan Guterres, burada Ukrayna'da barışa ilişkin çok büyük bir gelişme beklemediğini ifade etti.

Guterres, "Ümit hiç bir zaman bitmez ancak yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor. Aksine inandığımı söylesem yalan söylemiş olurum." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, bu nedenle Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerini azaltmanın önem taşıdığını dile getirdi.

"Askeri hükümetler krizleri derinleştiriyor"

Afrika kıtasındaki gelişmeler hakkında da konuşan Guterres, kıtada çok sayıda ülkenin önemli yönetişim sorunlarıyla mücadele ettiğini kaydetti.

Guterres, "Ancak askeri hükümetler çözüm sağlamıyor, sorunları artırıyor. Krizleri çözemiyor, daha da derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bölgedeki ülkelere güvenilir demokratik kurumlar inşa etme çağrısında bulunan Guterres, hukukun üstünlüğünün öneminin de altını çizdi.

Guterres, farklı Afrika kökenli bölgesel örgütlerin diplomasi çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Afrika'da sorunların temeline inilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, kıtadaki en temel problemin yetersiz kalkınma olduğunu ifade etti.

***

Ukrayna'da 9 bin 500 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 9 bin 500 sivilin öldüğünü bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 24 Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere ilişkin rakamlar açıklandı.

Savaşın bedelinin ağır olduğu vurgulanan paylaşımda, Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivilin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Gerçek rakamlar kesinlikle daha fazla. 6 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere kaçtı. Ülke içinde 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi." ifadeleri yer aldı.

 

 

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9500 sivilin öldüğü Ukrayna'da yakın gelecekte barış mümkün görünmüyor

    Zulümler bitsin barış hakim olsun

    Basılı gazetecilik bitiyor

    Myanmar’da kadın ve çocuklar tutuklanıyor

    ''Büyüme'' yine tüketimden

    ''Nass'' ne oldu?

    Bu ayıp yetmez mi?

    Dostu olanlar daha mutlu

    Fenerbahçe'de Avrupa Konferans Ligi sevinci

    Yüz binlerce kişi online dolandırıcılığa zorlanıyor

    Rahmet geliyor

    Tek adam rejiminde sistem tıkandı

    Gabon’daki darbeye tepkiler

    Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir

    Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu

    Bu adalet midir? Hak mıdır?

    Bizde 1 milyon, Bosna’da 460 bin

    Çin'in yeni haritasına 3 ülkeden tepki

    Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ''Nass'' ne oldu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”ye nasıl savrulduk?
    Risale-i Nur'dan

    Bir tek adamı sevmek yolunda milyonlara ihanet
    Genel

    Bu ayıp yetmez mi?
    Genel

    Zulümler bitsin barış hakim olsun
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette kıyafetimiz olacak mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir yılda 6 kez bakan değiştiren inkılâp
    Faruk ÇAKIR

    İnadın ağır faturası
    Genel

    Basılı gazetecilik bitiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.