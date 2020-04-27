AB, 300 bin sığınmacıya koruma statüsü verdi

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülkenin geçen yıl toplam 295 bin 800 sığınmacıya “koruma statüsü” verdiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2019 yılı iltica başvuru kabullerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinde 2018’de 316 bin 200 ilticacıya koruma statüsü verilirken, bu sayı 2019’da 295 bin 800’e gerileyerek yüzde 6 azaldı. AB ülkeleri 2019’da 21 bin 200 sığınmacıyı yeniden yerleştirirken, 141 bin 100 kişiye “mülteci”, 82 bin 100 kişiye “ikincil koruma” ve 72 bin 700 kişiye “insancıl koruma” statüsü verdi. Koruma statüsü verilen en büyük grup Suriyelilerden (yüzde 27) oluşurken, Suriyelileri Afganlar (yüzde 14) ve Venezuelalılar (yüzde 13) takip etti. Türkiye’den gelen ve kabul edilen iltica başvuruları ise yüzde 3 oranında seyretti. Brüksel - aa AA

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