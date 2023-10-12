AB barış için devreye girsin

Ortadoğu’da barışın ancak Filistin sorununun çözümü ile tesis edilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, AB’nin tarafları müzakere masasına oturmaya ikna edebileceği görüşünde.

Saygın düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nın kıdemli uzmanı Pierre Vimont ise Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin-İsrail barışının tesisinde bir rol üstlenebileceği görüşünde.

Vimont, bölgede bu gelişmeler yaşanırken bölge ülkelerinin arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini belirtirken, uzun vadede ise AB’nin devreye girmesi gerektiğini kaydetti. Pierre Vimont, Filistin sorununun bir aşamada İsrail ile Filistin arasında bir barış anlaşmasıyla çözüme kavuşturulması gerekeceğinin altını çizerken, AB’nin ekonomik ve mali ağırlığını kullanarak her iki tarafı müzakere masasına dönmeye, dinmek bilmeyen şiddete son vermeye ikna edebileceğini savundu.

DW Türkçe’nin haberine göre Vimont, “Avrupa bu siyasi pozisyonu açıklamakta hiç vakit kaybetmemeli ve güven kazanmak için de bunu Arap ortaklarıyla yakın işbirliği içinde yapmalıdır. Bu siyasi mesaj belki şu anda duyulmayabilir, ancak savaş alanındaki gürültü ve öfke sona erdiğinde yararlı bir referans olabilir” görüşünü aktardı.

Haber Merkezi