AB: Barış sürecini canlandırmalıyız

AVRUPA BİRLİĞİ (AB), İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GETİRİLMESİ AMACIYLA ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK ÜZERE ÇABALARINI YOĞUNLAŞTIRMAYI AMAÇLIYOR.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yayımladığı blog yazısında, AB’nin konuyla ilgili duruşunu değerlendirdi. “100 yıllık İsrail-Filistin trajedisinde yeni bir aşamaya giriyoruz.” ifadesini kullanan Borrell, yeni dönemin çok tehlikeli olabileceğini, bu nedenle uluslararası camianın küresel barışa yönelik tehlikeyi önlemesi gerektiğini vurguladı.

Borrell, “Çok uzun süre Filistin meselesi sanki yokmuş veya sorun kendi kendine çözülecekmiş gibi yapmaya çalıştık. Bizim de parçası olduğumuz uluslararası camia, şu anda 30 yaşında olan Oslo Anlaşması’nın uygulanması için gerekenleri yapmadı. Oslo’dan beri Filistin devleti birbirine bağı olmayan bölgelerin oluşturduğu labirente sıkışırken İsrailli yerleşimcilerin sayısı işgal altındaki bölgelerde üçe katlandı.” ifadesini kullandı.

Çabalarımızı yoğunlaştıracağız

“En zorlu kararların ancak uçurumun kenarına gelindiğinde alındığını” kaydeden Borrell, şöyle devam etti: “Şu anda o noktadayız. İki devletli çözüm ne kadar uzak ve zor görünse de bu bildiğimiz tek uygun çözümdür ve tek bir çözüm varsa tüm siyasi enerjimizi bunu elde etmeye harcamalıyız. AB’nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile geçen yıl Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Arap Birliği nezdinde Orta Doğu Barış Süreci ve iki devletli çözümü yeniden canlandırmak üzere çalıştık. Son olayların ardından bu yaklaşım derinlemesine şekilde yeniden ayarlanmalı. Bölgedeki ve ötesindeki ortaklarımızla çabalarımızı yoğunlaştıracağız.”