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21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

AB: Belarus’ta hileli seçimi tanımıyoruz

20 Ağustos 2020, Perşembe 16:00
AB YÖNETİMİ, “SEÇİM HİLESİNDEN VE GÖSTERİLERİN ŞİDDETLE BASTIRILMASINDAN” SORUMLU TUTTUĞU MİNSK HÜKÜMETİ ÜYELERİNE “YAKINDA” YAPTIRIM UYGULAYACAKLARINI DUYURDU.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus’ta (Beyaz Rusya) 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefetin sokağa dökülmesiyle başlayan ve 11 gündür devam eden olayların ardından, “cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını” tanımadığını açıkladı. AB yönetimi ise, “seçim hilesinden ve gösterilerin şiddetle bastırılmasından” sorumlu tuttuğu Minsk hükümeti üyelerine “yakında” yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. VOA’nın haberine göre, AB yöneticileri, Belarus’ta giderek sert- leşen olayları görüşmek üzere, video-konferans yöntemiyle, olağanüstü zirvede biraraya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen toplantının bitiminde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplan- tının ana gündem maddesi olan Belarus konusuna geniş yer ayıran Michel, AB’nin Belarus halkının yanında olduğunu teyit ederek, Cumhurbaşkanı seçilen Aleksander Lukaşenko rejiminin “önemli” sayıda yetkilisine “yakında” yaptırım uygu- layacaklarını açıkladı.

ŞİDDET AB’Yİ ŞOK EDİYOR

“Belarus halkı bu yaşananlardan daha iyisini hak ediyor” diyen Michel, “Barışçı protestolara gösterilen şiddet AB’yi şok ediyor ve bu durum kabul edilemez. Her türlü şiddetten kaçı- nılmalı ve ulusal diyalog çabaları ön plana çıkarılmalıdır. Belarus hükü- metinden şiddete son vermesini talep ediyoruz” dedi.

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