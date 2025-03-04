'AB bütün kalmalı'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra’da bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Batı’nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada İngiltere ve İtalya birleştirici bir rol oynayabilir. Ben de ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir” diye konuştu.

Meloni, İngiltere ile İtalya’nın ikili ilişkilerde uyumlu olduğunu belirterek, “İkimiz de alışılmışın dışında düşünüyoruz ve vatandaşlarımızı etkileyen sorunların çözümü için yeni araçlar ve fikirlere ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz” dedi. Londra - aa *** Avrupa’dan Ukrayna’ya destek İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu liderler zirvede Ukrayna’ya askerî yardımları sürdürme, Rusya’ya karşı ekonomik baskıyı artırma, barış müzakerelerinde Ukrayna’nın masada olması ve Ukrayna savunmasının güçlendirilmesi hususunda anlaştıklarını açıkladı. Başbakan Starmer, “Ukrayna’nın Belfast’te üretilecek 5 binden fazla hava savunma füzesini almasını sağlamak için 1,6 milyar sterlinlik İngiltere ihracat finansmanını kullanmasına olanak sağlayan yeni bir anlaşmayı duyuruyorum. Bu, savunma sanayimizde istihdam sağlayacak” ifadelerini kullandı. Ankara - aa AA

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