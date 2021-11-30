AB, Çin’e yaptırım kararını uzattı

AB, Çin’in Uygurlara yaptığı baskıya tepki olarak yaptırım kararının uzatıldığını duyurdu. Avrupa Birliği dört Çinli diplomat ve bir Çin merkezli şirketi kara listeye aldı. Önümüzdeki ayın başlarında resmen kabul edilecek olan karar, Aralık 2020’nin sonlarında imzalanan Çin-AB yatırım anlaşmasını tehlikeye atmasına rağmen alındı.

T24’ün haberine göre, AB, üst düzey bir güvenlik direktörü de dahil olmak üzere dört Çinli yetkiliyi, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlâlleri suçlamaları nedeniyle Mart ayında yaptırım listesine ekledi. Pekin, Avrupalılara kendi yaptırımlarıyla karşılık verdi. AB’nin Çin’e yönelik yaptırımları, Tiananmen Meydanı’ndaki demokrasi yanlısı gösterilere rejimin yaptığı baskının ardından 1989’da AB’nin silâh ambargosu uygulamasından bu yana ilk önemli “kısıtlayıcı tedbir” oldu. AB’nin kara listeye aldığı isimler arasında kuzeybatı Çin’de Müslüman Uygurları toplu olarak tutuklamakla suçlanan Sincan Kamu Güvenliği Bürosu müdürü Chen Mingguo da yer alıyor. AB, Chen’in ciddî insan hakları ihlâllerinden sorumlu olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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