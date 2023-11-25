AB’de 253 bin kişi hava kirliliğinden öldü

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından Cuma günü yayınlanan rapora göre, ince partikül kirliliğinin 2021 yılında Avrupa Birliği’nde (AB) 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Raporda Avrupa’daki hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği seviyelerin oldukça üzerinde seyrettiği belirtildi. Bu doğrultuda, 2021 yılında AB’de en az 253 bin ölümün, DSÖ’nün önerdiği yoğunluğun üzerinde ince partikül madde kirliliğine maruz kalmaya bağlanabileceği kaydedildi. Hava kirliliği söz konusu seviyenin altında kalsaydı, bu ölümlerin engellenebileceği de ifade edildi. Haber Merkezi

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