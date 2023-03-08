AB’de 4 çocuktan 1’i yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children’ın (Çocukları Kurtarın) yayımladığı son rapor, Avrupa Birliği’nde (AB) her 4 çocuktan 1’inin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

İngiltere merkezli örgüt, 2020-2021 yıllarında 14 AB ülkesindeki çocuklarda yoksulluk oranlarını karşılaştırdığı “Çocukların Geleceğini Güvence Altına Almak” başlıklı yeni rapor yayımladı. Birlik içerisindeki ülkelerde yoksulluk sınırındaki çocukların sayısının 2021’de 200 binden fazla artarak 19,6 milyonu geçtiği belirtilen raporda, her 4 çocuktan 1’inin yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Save the Children Avrupa Direktörü Ylva Sperling, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir çocuk aç karnına okula gitmemeli, ailesinin işi için endişelenmemeli veya soğuk bir evde yaşamamalı” AA

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