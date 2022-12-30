"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

AB'de Çin'den gelenlere test zorunluluğu kararı çıkmadı

30 Aralık 2022, Cuma 13:20
AB sağlık uzmanları, Avrupa'da bağışıklığın yüksek olması, Çin'deki varyantların Avrupa'da zaten bulunması nedeniyle Çin'deki vaka artışının AB'yi etkilemeyeceğini değerlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Kovid-19 politikasını değiştirmesiyle hızla artan vakalar karşısında Çin'den AB ülkelerine seyahat edenlere test zorunluluğu kararı almadı.

Çin'de vakaların artmasıyla ABD, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkelerin, Çin'den gelenlere test zorunluluğu getirmesinin ardından AB ülkelerinin sağlık yetkilileri konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıdan seyahat kuralları konusunda ortak bir tutum için AB ülkelerinin görüşmeleri sürdürme kararı çıktı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, "Ortak hareket etmeliyiz ve görüşmelerimizi devam ettirmeliyiz." ifadesi kullanıldı.

AB'nin sağlık kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de koronavirüsün Çin'de hakim durumdaki Omicron BF.7 varyantının zaten Avrupa'da bulunduğunu belirtti.

ECDC'den yapılan açıklamada, "Tetikte kalmaya devam edeceğiz. Gerekmesi halinde acil durum tedbirlerini almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

ECDC uzmanları, Avrupa'da hem hastalık geçmişi hem de aşılamalarla bağışıklığın yüksek olduğunu, bu nedenle Çin'deki vaka artışının Avrupa'yı çok fazla etkilemeyeceğini değerlendirerek, Çin'den gelenlere test zorunluluğunun gerekmediği görüşünü ifade etti.

AB ülkelerinden İtalya, Çin'den gelen yolculara test mecburiyeti getirmiş, AB genelinde aynı kararın alınmasını istemişti.

Milano Malpensa Havalimanı'na Çin'den gelen yolcuların neredeyse yarısının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesindeki önlemlerin AB genelinde uygulanması halinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

İtalya gibi AB ülkelerinin çoğunun Şengen Bölgesi üyesi olması dolayısıyla bu ülkelerden birine girenler, sınır kontrolü olmaksızın diğer Şengen ülkelerine geçebiliyor. İtalya, bu nedenle AB genelinde koordineli bir yaklaşım sergilenmesini istiyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının hafiflemesinden sonra seyahat kısıtlamalarının neredeyse tamamı kaldırılmıştı. AB Konseyi de 13 Aralık'ta üye ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesinde bulunmuş, gerektiğinde "acil durum frenine" basabileceklerini bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'de Çin'den gelenlere test zorunluluğu kararı çıkmadı

    Filipinler'de ölü sayısı 44'e yükseldi

    ABD'de uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

    2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

    Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

    Güney Afrika'daki patlamada yaralanan 12 kişi daha öldü

    'Rusya, Donetsk'i ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi'

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail’in ''en sağcı'' hükümeti 'güvenoyu' aldı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u tek golle geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.