AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, büyük çoğunluğun istediği Gazze’de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması sebebiyle yapılamadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 7 Ekim’den sonraki üçüncü toplantılarında da Gazze’de ateşkes çağrısı yapmak üzerinde fikir birliğine varamadı. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük çoğunluğun istediği Gazze’de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması sebebiyle yapılamadığını söyledi. Varadkar, “Benim görüşüm ve diğerlerinin görüşü de şuydu; eğer ateşkes çağrısı konusunda oy birliğine varamazsak, bir çeşit geçici ateşkes ya da geçici bir süre için duraklamalarla ilgili teklifte bulunmanın hiçbir anlamı yoktu. AB ülkelerinin ezici çoğunluğunun tutumu, şu anda ateşkes olması gerektiği yönünde.” ifadesini kullandı.

3. kez görüştüler

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel’de 2 gün süren AB liderler zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenledi. Michel, toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin, İsrail-Filistin çatışması olduğunu söyledi. Bazı üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu aktaran Michel, “Bir kısmı ‘insani duraklama’ ve bir kısmı ‘insani bir ateşkes’ istiyor.” dedi. Ancak Michel, insani yardım taahhüdü ve iki devletli çözüme yönelik siyasi sürece bağlılığın tüm liderlerce kabul edildiğini kaydetti. Böylece 7 Ekim’den sonra ilk olarak 17 Ekim’deki olağanüstü zirvede, ikinci olarak 26-27 Ekim’deki olağan zirvede bir araya gelen AB liderleri, 3. kez ateşkes çağrısında bulunmak konusunda anlaşamamış oldu.