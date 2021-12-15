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AB'de gündem "Dijital Pazar Yasası"

15 Aralık 2021, Çarşamba 23:00
Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesini ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine varan yüksek para cezası uygulanmasını talep etti.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" teklifi görüşüldü.

AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 "Evet", 28 "Hayır" ve 46 "Çekimser" oyla kabul etti.

Yetki belgesine göre, dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya internet hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.

Avrupa'da faaliyet gösteren, yıllık cirosu 8 milyar avronun üzerinde olan, piyasa değeri 80 milyar avroyu geçen, en az 3 AB ülkesinde hizmet sunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak ve Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek.

Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.

Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak.

Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

Eşik bekçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.

Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.

AA

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