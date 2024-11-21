AB’de İsrail çatlağı

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları Gazze’de yaşananlar nedeniyle İsrail’le siyasi diyaloğun askıya alınması önerisini reddetti.

ABD 4. kez Gazze'de acil ateşkesi veto etti! - "İsrail için farklı bir BM Şartı mı var?"

AB İsrail’le diyaloğu kessin

Teklif, görev süresinin sonuna yaklaşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den gelmişti. Karara saygı göstermekten başka yapabileceği bir şey olmadığını söyleyen Borrell, AB’nin uluslararası kriz konularına yaklaşımını sert biçimde eleştirdi. Borrell, harekete geçmek için anlaşmaya varılmasının günler, haftalar hatta aylar sürmesi halinde AB’nin jeopolitik bir güç olunduğunun iddia edilemeyeceğini söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Borrell, “Meslektaşlarıma son çağrım daha fazla birlik olmaları ve daha hızlı karar almaları yönünde olacaktır. Dünyadaki olaylar sizi beklemiyor. Siz düşündüğünüz için Rusya savaşı durdurmuyor” dedi.

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ABD Senatosu, İsrail’e silâh ambargosunu oylayacak

ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders’ın sunduğu, İsrail’le yapılan 20 milyar dolarlık silah anlaşmasının engellenmesini öngören yasa tasarısını bu hafta oylayacak. Bu oylamanın bir “emsal” teşkil edeceği düşünülüyor. Demokratlarla birlikte hareket eden ilerici bir bağımsız senatör Bernie Sanders, “Ortak Onaylamama Kararları (JRD)” olarak bilinen önlemleri, eylül ayında sunmuştu. Çoğunlukla İsrail yanlısı olan meclisten geçme ihtimali düşük olan bu girişim, hak gruplarından ve giderek artan sayıda Demokrat üyeden destek görüyor.

Ankara - Anka