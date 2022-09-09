"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

AB'de olağanüstü toplantıda gündem enerji krizi

09 Eylül 2022, Cuma 12:46
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi.

AB dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine, üye 27 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları enerji krizini görüşmek için Brüksel'de olağanüstü toplantıda buluştu.

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Çok ciddi bir enerji krizi yaşıyoruz. Mevcut durumda enerji arzı yeterli değil ve artan bir enerji talebi var." dedi.

"Rusya ile bir enerji savaşındayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, gaz piyasasını manipüle ederek ekonomimize saldırıyor." diyen Sikela, Rusya'ya net ve güçlü biçimde birlik mesajı verilmesi gerektiğini söyledi.

"Kaybedecek zaman yok"

Sikela, Avrupa'da yeterli miktarda enerjinin makul fiyata sağlanmasının önemine işaret ederek, "Üye ülkeler ve AB Komisyonu kaybedecek zaman olmadığının farkında." ifadesini kullandı.

Bakanların çeşitli tedbirler belirleyeceğini ve bu konuda AB Komisyonu'nun hızla düzenleme teklifi hazırlayacağını dile getiren Sikela, özellikle enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere yeterli miktarda likidite sağlanması, elektrik tasarrufu, enerji firmalarının fazla karlarının hane ve şirketleri desteklemekte kullanılması ve gaz fiyatının elektrik fiyatına etkisinin engellenmesi için çeşitli enstrümanları değerlendireceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da enerji fiyatları hızla yükseldi. AB savaş öncesinde doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya'da sağlıyordu.

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.

AB Komisyonu iki gün önce enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri açıklamıştı.

Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

Bu seçenekleri ve kendi yaklaşımlarını ortaya koyacak bakanlar, ortak bir tutum belirlemeye çalışacak.

Öte yandan, Belçika, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını da içeren planın elektrik ve gaz fiyatlarını düşürmekte yeterli olmayacağını açıklamış ve bütün gaz fiyatlarına sınır getirilmesini istemişti.

Macaristan ise, Rus gazına tavan fiyat uygulanması halinde Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini tamamen keseceğini bunun menfaatlerine olmadığını bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2,5 milyon ton tahıl taşındı

    Milli Takım çeyrek final için sahada

    Kaliforniya’daki büyük yangın devam ediyor

    AB'de olağanüstü toplantıda gündem enerji krizi

    Veresiye defterleri kabarıyor

    Samsun'daki kazaya 23 araç karıştı: 21 kişi yaralandı

    Somali’deki kıtlığı önlemek için 1 milyar dolar gerekli

    DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

    Başakşehir'den İskoçya'da 4 gollü galibiyet

    İsrail Başbakanı: Katili yargılatmam

    Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlallerine karşı önerge

    HSK’ya “hâkim sürgünü” tepkisi

    2. Elizabeth 96 yaşında öldü

    iPhone 14’ün Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor

    'Maaşlara seçim zammı gelebilir'

    Toplumun yüzde 64.9’u parlamenter sistem istiyor

    Hava tekrar ısınıyor

    Mazota çalışıyoruz

    Güneş enerjisi AB’yi krizden kurtardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in son kararları
    Ahmet BATTAL

    AKP: Artık Köylü Partisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Meâl okuyan, “Ben Kur’ân’ı okudum!” demesin!
    Süleyman KÖSMENE

    Helâl dairesinde hareket
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hediye Ballıkaya

    Çocuk ile nasıl konuşmalıyız
    Risale-i Nur'dan

    Ahirete iman, bütün nev-i beşere rahmettir
    Şükrü BULUT

    Rüşvet, gençlik ve ihtilâller…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Kul hakkı ve adil idare

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.