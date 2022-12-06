"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

AB'de ormanları tahrip eden ürünler yasaklanacak

06 Aralık 2022, Salı 15:00
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmemesi konusunda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ormansızlaşmayı azaltmak için hazırlanan yasada uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, AB piyasalarında satılan ürünlerin orman tahribatına neden olmaması sağlanacak.

AB ülkelerinde yer alan palmiye yağı, sığır eti, tahta, kahve, kakao, kauçuk ve soya ile çikolata, mobilya, kağıt gibi ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması gerekecek.

Söz konusu ürünleri AB pazarına temin edenlerin gerekli özeni göstermesini sağlamak için katı kurallar uygulanacak.

İki yıl içinde ürün kapsamının genişletilmesine yönelik değerlendirme yapılacak.

Sadece 2020'den sonra ormansızlaşmaya veya orman tahribatına maruz kalmayan arazilerde üretilen ürünlerin AB pazarına girmesine izin verilecek.

AB, söz konusu ürünleri üreten ülkeleri "düşük", "normal" ve "yüksek riskli" olarak sınıflandıracak.

Risk kategorisi, yetkililerin teftiş ve kontrolleri gerçekleştirmeleri için belirli yükümlülük seviyesini belirleyecek. Böylece yüksek riskli ülkelerin ürünleri daha sıkı takip edilecek.

Belirlenen kurallara uymayan firmalara, AB ülkesindeki yıllık cirosunun yüzde 4'üne varan seviyede para cezası kesilecek.

Söz konusu düzenleme, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gümülcineli "Son Şahit" Hasan Müezzin Ağabey vefat etti

    AB'de ormanları tahrip eden ürünler yasaklanacak

    Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Vatman hakkında tutuklama istemi

    'Düzce'de 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor'

    Doğu Anadolu beyaza büründü

    Gözler TÜRK-İŞ'in asgari ücret toplantısında

    Türk Yıldızları jeti kaza kırıma uğradı

    İran'da güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 16 kişiden 5'i idama mahkum edildi

    İsrail'den 242 Filistinli hakkında daha "idari tutukluluk" kararı

    AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine UCM'den itiraz geldi

    Zelenskiy: Rusya 70 füze fırlattı, çoğu imha edildi

    Enflasyonu TÜİK’e değil, halka sorun

    13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bir köy yolunda bulundu

    Avusturyalı Bakan Gewessler: Aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacak

    "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli"

    Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti
    📷

    'Eski Van Şehri' yeniden...

    Fiyatlar artmaya devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamız niye bu kadar uzadı?
    Faruk ÇAKIR

    En azından buğz edelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Hulefa-i Raşidin’de seçim esas olmuştur
    Genel

    Galip Aykaç 2018’de Bakan yapılacakmış
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefet taşeron ise eğer...
    C. Said Demirdöğmez

    Ah o gençlik!
    Genel

    Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti
    Risale-i Nur'dan

    Bu dava, milyonların ebedî kurtuluş davası
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefetle işbirliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.