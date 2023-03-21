AB’den 7 milyar euro

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç’in, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen bölgelere destek sağlamak için düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı’nda afetzedeler için 7 milyar euro toplandığı belirtildi.

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AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye’ye de 108 milyon euroluk insani yardım yapacaklarını açıklamıştı.

Von der Leyen, konferansın ardından yaptığı açıklamada, “Bir trajedi yaşandığında, buna verilecek tek bir yanıt var o da dayanışma” diye konuştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, afetzedeler için “umut oluşturulmasının” önemine dikkat çekti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Brüksel’de Alman Haber Ajansı dpa’ya konuşan Steiner, ancak bu umudun sağlanmasının ardından yeni binaların, sokakların ya da okulların inşasından söz edilebileceğini vurguladı.

3 milyon 300 binden fazla insanın depremlerde evini yitirdiğini belirten UNDP Başkanı, başka yerlere göç etmek zorunda kalan bu insanların ilk önce hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine ikna edilmeleri gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi