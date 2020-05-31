AB’den ABD’ye: DSÖ kararını gözden geçir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’ye “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi” çağrısında bulundu.

İkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak AB’nin DSÖ’ye olan desteğinin sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, AB’nin öncülüğünde Dünya Sağlık Asamblesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadeleden alınacak derslerin bağımsız bir şekilde araştırılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı. Kovid-19’ atlatmak için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ’nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ’nün ABD’nin “esaslı reform” taleplerini yerine getirmediğini belirterek, “Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu. AA

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