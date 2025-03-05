AB'den Arakanlı Müslümanlara 68 milyon avro yardım

Avrupa Birliği (AB), Arakanlı Müslümanlar için 68 milyon avro yardım yapacağını duyurdu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş’te geçici hükümete “başdanışman” sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi’nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib’ı ağırladı. Yunus ile yaptığı görüşmede Lahbib, AB’nin Arakanlı Müslümanlar için 68 milyon avro yardım yapacağını belirtti. Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki insanî durumun giderek kötüleştiğinin altını çizen Lahbib, AB tarafından yapılacak yardımın bu durumu iyileştirmek için hâlâ yetersiz olduğunu söyledi. AB’nin yardımlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Yunus, Arakanlı Müslümanların durumunun Bangladeş için “büyük bir mesele” olduğunu ve yıllardır çözüme ulaşamadığını kaydetti. AA

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