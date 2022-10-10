AB’den Arakanlı Müslümanlara yardım

Avrupa Birliğinin, Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslüman sığınmacılar için 6 milyon dolar yardım sağlayacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Biriminin (ECHO) Arakanlı Müslümanlar ile onlara ev sahipliği yapan toplumlara yapacağı yardıma aracılık etmekten mutluluk duyulduğu belirtildi. Açıklamada 6 milyon dolarlık yardımın, mültecilerin güvenliği ve refahının gözlemlenmesi, cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, bu şiddete müdahaleyi güçlendirme ve çocukların koruma ile destek hizmetlerine erişimi gibi alanlara destek sağlayacağı aktarıldı. Dakka - aa AA

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