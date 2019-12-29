AB’den İdlib’deki saldırıları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esad rejimi ve müttefiklerine, İdlib’deki saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Esad rejimi ve müttefiklerinin, Suriye’nin kuzeybatısında sivilleri ve sivillerin kaçış yollarını havadan ve karadan bombaladığı belirtildi. Esad rejimi ve müttefiklerine İdlib’deki saldırılarını durdurmaları ve uluslar arası hukuka uymaları çağrısında bulunan AB, ülkenin kuzeybatısında son haftalarda 80 bin sivilin yerinden edildiğini, bu sayının geçen şubattan beri 800 bini bulduğu bildirildi. Üç milyon sivilin yaşadığı İdlib’e insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, “İdlib’de Birleşmiş Milletler listesindeki terör örgütleri herkesin endişe kaynağıdır ancak bu gruplarla mücadele uluslararası insani hukukun ihlâline ve sivillerin bombalanmasına izin vermez” ifadeleri kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.