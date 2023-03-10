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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

AB'den İngiltere'ye 'göç yasası' tepkisi

10 Mart 2023, Cuma 11:36
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, İngiltere'de hükümetin düzensiz göçü durdurmaya yönelik yasa tasarısını, uluslararası anlaşmalar ve Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali olarak değerlendirdiğini söyledi.

İngiltere'den tartışmalı göçmen kararı

 

Johansson ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Stenergard, göç konusunun Avrupa'nın sorunu olduğunu ve Avrupa'nın da müdahalesini gerektiğini belirtti.

Göç konusunun, AB liderlerinin şubattaki özel toplantısında ve bugünkü toplantıda gündeme geldiğini kaydeden Stenergard, bugün inişli çıkışlı tartışmalar yaşandığını ifade etti.

Stenergard, "Bugünkü toplantıda, ilticanın hem dış hem de iç yönleri ve göç politikası hakkında derinlemesine tartışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Dış boyutlara ilişkin tartışmalarının, üye devletlerin siyasi erişimi üst düzeyde koordine ederek ortak ülkelerle işbirliğinde sonuçlara ulaşmaya katkıda bulunmaya odaklandığını kaydeden Stenergard, AB'nin bu konuda tek ses olarak konuşmasını sağlamanın, ikili ve üçüncü ülkelerdeki AB faaliyetleri arasındaki sinerjileri belirlemenin önemine işaret etti.

Stenergard, "Geri dönüş ve geri kabul dahil olmak üzere ortak ülkelerle işbirliğini geliştirmek, göçün sürekli olarak karşılaştığı mevcut zorlukları ele almanın anahtarıdır. Bu konuda tüm araçlardan faydalanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Orta Akdeniz ve Batı Balkan rotaları için AB eylem planlarının uygulanmasını da tartışacaklarına değinen Stenergard, bu eylem planlarının, bu göç yolları boyunca artan göç baskısını yönetmek için merkezi olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bugünkü toplantıya göç ve iltica paktı ile ilgili çalışmaların gidişatına genel bir bakış sunarak başladıklarını da kaydeden Stenergard, İsveç dönem başkanlığının bu konuda sıkı çalıştığını ve İltica ve Göç Yönetimi Yönetmeliği ve İltica Prosedürü Yönetmeliği konularında ilerleme kaydetme taahhüdünü sürdürdüğünü söyledi.

Stenergard, haziranda yapılacak bir sonraki toplantıda yönetmeliklerle ilgili genel yaklaşımlara ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

"Schengen Bilgi Sistemi, sorunlarla daha iyi mücadele etmemize yardımcı olacak"

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise, Schengen Bilgi Sistemi'nin ön entegrasyonu ile birlikte çalışabilirliğini ele aldıklarını belirtti.

Strömmer, "Schengen Bilgi Sistemi, gelecek yıllarda değişen ve çeşitli ciddi suç biçimleri, terörizm ve göç sorunlarıyla daha iyi mücadele etmemize yardımcı olacaktır. Bu sistem, organize suçlarla mücadele etme konusunda İsveç için bir öncelik olacak." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı konusunu da konuştuklarını belirten Strömmer, İsveç'in ana önceliklerinden birinin güvenlik olduğunu, AB'nin en ciddi güvenlik sorunun da Ukrayna'daki durum olduğunu belirtti.

Strömmer, İsveç dönem başkanlığı için Ukrayna'daki savaşa acil siyasi ilgi gösterilmeye devam edilmesinin en önemli öncelik olmaya devam edeceğini de kaydetti.

Adalet ve içişleri ile ortak güvenlik ve savunma politikası arasındaki işbirliğini güçlendirmenin olası yollarına odaklandıklarına vurgu yapan Strömmer, toplantıda bu alanda daha yakın bir işbirliği ve etkileşimin önemi konusunda hemfikir olunmasından duyduğu memnuniyet dile getirdi.

İltica başvurularının yüzde 20'si vize serbestisi olan ülkelerden

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, gelecek hafta Avrupa'nın entegre sınır yönetimiyle ilgili yeni stratejinin açıklanacağını belirterek geri dönüşlere ilişkin tavsiyelerin bu stratejide yer alacağını söyledi.

Yeni Schengen Bilgi Sisteminin iki gün önce yürürlüğe girdiğini kaydeden Johansson, AB üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunması ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurum Frontex ile de geri dönüşlerin ele alındığını ifade etti.

Johansson, gelecek hafta Frontex'in düzensiz göçle ilgili çalışmalar yürüttüğü Sırbistan-Macaristan sınırını ziyaret edeceğini de belirterek, "Batı Balkan rotalarında Avrupa ve üçüncü ülkelerle ortak hareket etmeye başlamamızdan bu yana yüzde 44'lük bir düşüş gördük." diye konuştu.

AB ülkelerine gelenlerin yüzde 99'unun yasal yollarla geldiğini belirten Johansson, "Yılda 3 milyon göçmene oturum izni verdik, 700 bin göçmen AB ülkelerinde vatandaşlık aldı. Geçen sene 330 bin düzensiz göçmen geldi ki burada önemli bir artış var. Geçen sene neredeyse 1 milyon iltica başvurusu aldık." dedi.

AB ülkelerine iltica başvurusu yapanların yüzde 20'sinin vize serbestisi olan ülkelerden geldiğinin de altını çizen Johansson, "Vize serbestisi olan üçüncü ülkelerden gelen 200 bin kişi buraya gelerek iltica başvurusu yaptı. Bu, sistemin kötüye kullanılmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Johansson, vizeleri askıya alma sisteminin gözden geçirilmesine de hazır olduğunu kaydetti.

Moldova'yla yapılacak güvenlik zirvesinden bahseden Johansson, Moldova'ya güvenlik konusunda verilecek desteğin çok önemli olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin düzensiz göçü durdurmaya yönelik yasasına tepki

Johansson, İngiltere'nin ülkeye gelen düzensiz göçmenleri 28 gün içinde sınır dışı edeceği yasa taslağına ilişkin gazetecilerin soruyu da yanıtlayarak, "İlk öğrendiğimde verdiğim tepki bu yasanın uluslararası anlaşmaların ve Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali şeklindeydi. (İngiltere İçişleri Bakanı) Suella Braverman iki gün önce beni arayıp taslakla ilgili bilgilendirdiğinde de söylediğim buydu." ifadelerini kullandı.

Braverman'ın ise aksini iddia ettiğini kaydeden Johansson, yasa tasarısı üzerinde daha detaylı çalışacaklarını belirtti.

AA

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