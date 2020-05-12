AB’den, İsrail’e yaptırım programı

Avrupa Birliği Dışişleri Komisyonu, İsrail’in Batı Yaka’yı ilhak etmesi durumunda bu rejime karşı yaptırım programı uygulayacak.

İsrail rejimi medyasına göre, AB dış ilişkiler komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ilhak durumunda İsrail’in cezalandırılması amacıyla bu rejime karşı yaptırım uygulanması konusunda görüşmeleri başlatacak. Paestoday’deki habere göre 11 Avrupa ülkesinin İsrail’deki büyükelçileri de 1 Mayıs tarihinde, Tel Aviv hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak planını uygulama niyetine tepki göstermişti.

İlhak planına tepki

Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Belçika, Danimarka ve Finlandiya’nın Tel Aviv büyükelçilerinin ırkçı İsrail’in ilhak planına tepki gösterdiği belirtildi. Söz konusu ülke büyükelçilerinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müdür Yardımcısı Anna Azari ile video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, İsrail’in ilhak planını uygulama niyetinden endişe duydukları yönünde resmî bir mesaj verdikleri kaydedilmişti.