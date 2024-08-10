AB'den İsrailli Bakana: Alçaklığın da ötesinde

İSRAİLLİ BAKANIN “2 MİLYON SİVİLİN AÇLIKTAN ÖLMESİNE İZİN VERMEK HAKLI VE AHLAKÎ OLABİLİR” SÖZÜ BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI.

AB’DEN TEPKİ - SAVAŞ SUÇU

AB’den yapılan açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in; “Rehineler iade edilene kadar, İsrail’in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceği” sözleri için “alçaklığın da ötesindedir” denildi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Katif Yıllık Konferansında yaptığı son açıklamalarda “Rehineler iade edilene kadar, İsrail’in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceğine” yönelik sözlerini “şiddetle” kınadığını bildiren bir açıklama yayınladı. İsrailli Bakan’ın sözlerine yönelik yayınlanan kınamada şu ifadelere yer verildi: “Sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur. Bakan Smotrich’in, ‘rehineler geri dönene’ kadar İsrail’in ‘2 milyon sivilin açlıktan ölmesine’ izin vermenin ‘haklı ve ahlaki olabileceğini’ söylemesi alçaklığın da ötesindedir.”

Acil ateşkes çağrısı

“İsrail hükümetinden, Bakan Smotrich’in sözleriyle arasına kesin bir mesafe koymasını ve Sde Teiman cezaevinde rapor edilen işkence eylemleri konusunda şeffaflık sağlamasını bekliyoruz. AB, İsrail’i ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bağlayıcı kararlarını uygulamaya ve Gazze’de son derece kötü koşullarda yaşayan ve açlık ve hastalığa maruz kalan yüz binlerce çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam ve engelsiz insani yardım erişimini sağlamaya çağırmaya devam etmektedir. AB, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze’ye insani yardım akışının önemli ölçüde ve sürekli olarak arttırılmasını sağlayacak acil bir ateşkes çağrısını yineler.”

Ankara - Anka