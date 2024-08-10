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10 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

AB'den İsrailli Bakana: Alçaklığın da ötesinde

10 Ağustos 2024, Cumartesi 11:13
İSRAİLLİ BAKANIN “2 MİLYON SİVİLİN AÇLIKTAN ÖLMESİNE İZİN VERMEK HAKLI VE AHLAKÎ OLABİLİR” SÖZÜ BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI.

AB’DEN TEPKİ - SAVAŞ SUÇU

AB’den yapılan açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in; “Rehineler iade edilene kadar, İsrail’in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceği” sözleri için “alçaklığın da ötesindedir” denildi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Katif Yıllık Konferansında yaptığı son açıklamalarda “Rehineler iade edilene kadar, İsrail’in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceğine” yönelik sözlerini “şiddetle” kınadığını bildiren bir açıklama yayınladı. İsrailli Bakan’ın sözlerine yönelik yayınlanan kınamada şu ifadelere yer verildi: “Sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur. Bakan Smotrich’in, ‘rehineler geri dönene’ kadar İsrail’in ‘2 milyon sivilin açlıktan ölmesine’ izin vermenin ‘haklı ve ahlaki olabileceğini’ söylemesi alçaklığın da ötesindedir.”

 

Acil ateşkes çağrısı

“İsrail hükümetinden, Bakan Smotrich’in sözleriyle arasına kesin bir mesafe koymasını ve Sde Teiman cezaevinde rapor edilen işkence eylemleri konusunda şeffaflık sağlamasını bekliyoruz. AB, İsrail’i ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bağlayıcı kararlarını uygulamaya ve Gazze’de son derece kötü koşullarda yaşayan ve açlık ve hastalığa maruz kalan yüz binlerce çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam ve engelsiz insani yardım erişimini sağlamaya çağırmaya devam etmektedir. AB, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze’ye insani yardım akışının önemli ölçüde ve sürekli olarak arttırılmasını sağlayacak acil bir ateşkes çağrısını yineler.”

Ankara - Anka

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  • S.topuz

    10.8.2024 15:47:08

    Kâtil başını ve avenelerini vurun zincire ve atın Cehennemin Esfel-i Safilîne ebed müddet! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM, yaşasın ESFEL-I SÂFİLÎN! 🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😪😭😢😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    10.8.2024 15:45:42

    Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 👏👏👏😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Uyanın artık! Bu KATLİAMLARI daha ne zamana kadar seyredecek ve bekliyeceksiniiiizzz?..

  • Kerim Soyten

    10.8.2024 11:52:15

    Ölmesini ahlaki gördüğü insanların her birini ayrı ayrı tanımıyor. Fikirleri nedir bilmiyor. Sadece soy bağından dolayı ilkel ve ahlaksız düşünüyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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