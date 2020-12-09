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9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AB'den keyfî gözaltı ve tutuklamalara yaptırım

09 Aralık 2020, Çarşamba
AB KONSEYİNDEN İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN KİŞİ, KURULUŞ VE DEVLETLER İÇİN YENİ KARAR: İŞKENCE, KEYFÎ GÖZALTI VE TUTUKLAMALARA YAPTIRIM UYGULANACAK.

İnsan hakları yaptırım rejimi

AB Konseyi, insan haklarını ihlal eden kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni ‘küresel insan hakları yaptırım rejimi’ni kabul etti. Buna göre, keyfî tutuklama ve gözaltı yapan devlet ve kişilere yaptırım uygulanabilecek. Seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı fon yasağı, yaptırımlar arasında.

Sorumlular ve ilişkili olanlar

AB, böylece ilk kez dünya çapında işkence, taciz, keyfî gözaltı ve tutuklama gibi ciddi insan hakları ihlalinde bulunan, hak ihlallerinden sorumlu olan, bunlara karışan veya bunlarla ilişkili olan bireyleri, devletleri ve devlet dışı aktörleri yaptırım kapsamına alabileceği bir karar almış oldu.

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AB’den keyfi gözaltı ve tutuklamalara yaptırım

AB, insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni “küresel insan hakları yaptırım rejimini” kabul etti.

Avrupa Birliği Konseyi, insan hakları ihlâli yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni “küresel insan hakları yaptırım rejimini” kabul etti. AB yaptırımları, “Yargısız infaz, keyfi tutuklamalar ve gözaltına alma” gibi eylemler için de geçerli olacak. AB Konseyi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, AB, ilk kez dünya çapında ciddî insan hakları ihlalinde bulunan, ihlallerinden sorumlu olan, bunlara karışan veya bunlarla ilişkili olan bireyleri, devlet veya devlet dışı aktörleri hedef alabileceği bir karar aldı. 

Varlıklar dondurulacak

AB yaptırımları, “soykırım, insanlığa karşı suçlar, ciddî insan hakları ihlalleri, tacizleri, işkence, kölelik, yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar veya gözaltına alma gibi eylemler için geçerli olacak. AB’nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB içindeki kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınanlara doğrudan veya dolaylı fon sağlamasının yasaklanmasını da ihtiva ediyor. Yaptırım kararı üye bir ülkenin veya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi’nin teklifiyle alınabilecek. Ankara - Anka

Liderler zirvesinde görüşülecek

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, Doğu Akdeniz krizi sebebiyle, Türkiye’ye yaptırım konusu ele alındı. Toplantıda, bakanlar arasında uzlaşma sağlanamadığı için yaptırım kararı 10-11 Aralık’ta yapılacak liderler zirvesine bırakıldı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Konu liderler tarafından tartışılacak. Orada ne konuşulacağını önceden tahmin edemeyiz” dedi. Dönem başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Bugünkü toplantıda Türkiye’ye tepki verilip-verilmeyeceği konusunda ortak bir karara varamadık. Perşembe ve Cuma günü yapılacak zirvede liderlerin görüş birliğine varmasını beklememiz lâzım. Türkiye’ye tepki verilip-verilmeyeceği orada kararlaştırılacak. Biz iki taraf arasında arabuluculuk yaptık ancak başarılı olamadık. Almanya Türkiye ile diyalog sürecinden yana” dedi.

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