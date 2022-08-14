AB’den Kosova ve Sırbistan’a çağrı

Avrupa Birliği (AB), Kosovalı ve Sırp liderlerin Batı Balkanlar’da çatışma ihtimalini içeren, gerginliği tırmandırıcı açıklamalardan kaçınmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, “Kosova ve Sırbistan’ın yetkilileri arasında özellikle Batı Balkanlar’da savaş ve çatışma hakkında son dönemde yapılan kışkırtıcı açıklamalar, büyük endişe konusudur.” ifadesi yer aldı. İki tarafın siyasetçilerinin bölgede şiddete ve gerginliğin daha da artmasına neden olacak olaylardan sorumlu tutulacağı vurgulanan açıklamada, “İki taraf da karşılıklı husumete ve tehlikeli açıklamalara derhal son vermeli ve sorumlu davranmalıdır.” denildi. AA

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