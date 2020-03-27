AB’den Libya’da “itidal” çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası toplumun Libya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için insani ateşkes çağrılarına rağmen çatışmanın arttığına dikkati çekti.

Borell, Kovid-19’la gelen zorlukların Trablus’ta ve tüm ülke genelinde çatışmanın durdurulmasını zorunlu kıldığını vurgulayarak, “Sivil halka karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Libya’daki tüm aktörlere acilen çatışmayı durdurma ve krizi sonlandırmak için siyasi çözüm çabalarına destek verme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Sivil altyapının, askeri amaçlar için kullanılmasını kınadıklarını kaydeden Borrell, tarafların insan hakları ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi. AA

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