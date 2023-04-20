"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

AB'den Sudan'a ateşkes çağrısı

20 Nisan 2023, Perşembe 19:17
Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki çatışmaları kınadığını ve acilen kalıcı ateşkese varılması için desteğe hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, son günlerde Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaları kınadıklarını, çatışmaların bölgesel istikrarsızlığa da neden olabileceğini belirtti.

Tarafları uluslararası insani hukuka uymaya davet eden Borrell, acilen ön koşulsuz ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Borrell, insani yardım erişimine de izin verilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda Ramazan Bayramı vesilesiyle de bir ateşkese varılmasını destekleyeceklerini kaydetti.

Viyana Sözleşmesi çerçevesinde diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapan Borrell, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Borrell, dış aktörlerin çatışmayı körüklemekten kaçınması gerektiğini ifade ederek, bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çabalarını da desteklediklerini bildirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den Sudan'a ateşkes çağrısı

    AB'nin İklim Değişikliği Servisi uzmanlarından Avrupa'ya uyarı

    THY Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

    ABD'de bir ilk daha - Ramazan Bayramı ilk kez bir belediye tarafından resmi tatil ilan edildi

    Kanada Senatosu'nun İslamofobi raporu endişelendiriyor

    Gannuşi tutuklandı

    Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 300'e yükseldi

    Roma Büyük Cami Ramazan'da doldu taştı

    Fransa'da tren garlarına baskın

    Mersin'deki fabrika yangınında tavan çöktü: 4 kişi öldü

    Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye getirildi

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

    Sultanahmet Camii hasreti sona eriyor

    Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Fenerbahçe 90+3. dakikada 3 puana ulaştı

    Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

    'Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında'

    Endonezya'da Semeru Yanardağı alarmı!

    Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Osman ZENGİN

    İki bayram birden...
    İbrahim Aktaşcı

    İki bayram arası ya, söylemenin sırası ya…
    Cenk ÇALIK

    Hayırlı bir mukaddeme: Bayram
    Kenan Toprakçı

    Ramazan Bayramı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne yani, “Başımıza taş mı yağsın!” istiyorsunuz?!
    Süleyman KÖSMENE

    Bayram bir kabul belgesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.