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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

AB'den Sudan'a itidal çağrısı

07 Haziran 2019, Cuma 10:26
AB, Sudan'a itidal ve son günlerdeki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da güvenlik güçlerinin geçen pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesine ilişkin, güvenilir bir soruşturma başlatılması ve şiddetin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinin Sudan'ın üyeliğini askıya almasının ülkede barışın tekrar inşası için gerekli kriterleri ortaya koyduğu kaydedildi.

Siyasi nedenlerle tutuklanan tüm Sudanlı vatandaşların serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada, şiddete acilen son verilmesi ve son dönemdeki olaylara ilişkin güvenli soruşturma başlatılması gerektiği ifade edildi.

Afrika Birliği'nin dış güçlerin müdahaleden kaçınması gerektiğine ilişkin çağrısının uygulanmasının önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, yine Afrika Birliği'nin sivil iradenin Sudan'da yönetimi devralmasını engelleyen kişilere karşı cezai yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasının not edildiği belirtildi.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, geçen pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde bulunan göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi şimdiye kadar 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

AA

Etiketler: AB, Sudan, asker, şiddet
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