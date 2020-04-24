AB’den trilyonluk fon hazırlığı

AB, ekonomiyi zora sokan koronavirüs sonrası için çalışmalar yapmaya başladı.

Bu bağlamda bir trilyon euroyu bulması beklenen bir yeniden yapılanma fonu planlanıyor. Ancak üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları da var. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, daha önce kararlaştırılan ve çalışanlarla birlikte şirketlere ve koronavirüs krizi baskısıyla ezilen ülkelere yardım için 540 milyar euroluk bir destek paketini onayladı. Liderler ayrıca henüz bütün detayları çözüme kavuşmuş olmasa da 1 trilyon euroyu bulan bir yeniden yapılanma fonu kurulmasına karar verdi. Mayıs ayı ortasına kadar komisyonun bütün üyeler için kabul edilebilir bir model hazırlaması gerekiyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen AB liderlerinin önceki gün bir araya geldiği video konferansta kurtarma fonunun bir sonraki uzun vadeli AB bütçesine bağlanacağını söyledi. Von der Leyen ayrıca, “Eğer iyi yaparsak ve başarılı olursak yaptığımız yatırımların her centine değecek” ifadesini kullandı. Ancak birliğin 27 ülkesi, koronavirüsün oluşturduğu ekonomik darboğaza nasıl cevap verileceği ile ilgili olarak farklı görüşlere sahip.