AB'den Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yapacağı 400 milyon avroluk yardımı onayladı.

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada yardım paketi, 593 "evet", 11 "hayır" oyu ve 22 çekimser oyla kabul edildi.

AP'deki liberal görüşlü "Avrupa'yı Yenile" Grubunun (eski adıyla Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı-ALDE) Başkan Yardımcısı Katalin Cseh, oylamadan önce raportör sıfatıyla yaptığı konuşmada, AB'nin dayanışma ve acil durum rezervinin sınırda olduğunu ve artırılması gerektiğini söyledi.

Cseh, Türkiye'ye yıkıcı depremlerin ardından yapılacak yardımları "sorgulama girişimlerinin" olduğunu belirterek, "Bir ülkenin trajedisini diğer ülkeninkiyle kıyaslama girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Türkiye, AB'ye aday ülke ve yasal olarak yardımı hak ediyor. Bunu engelleme girişimleri, popülist ve bölücü nitelik taşıyor." diye konuştu.

AB Komisyonunun yardım teklifi, üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyince 18 Eylül'de, AP'nin Bütçe Komitesi tarafından da 20 Eylül'de onaylanmıştı.

AP Genel Kurulunun da onayından geçen paketin tümü 454,8 milyon avroluk yardımı kapsıyor. Miktarın 400 milyon avrosu Türkiye'ye, 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.