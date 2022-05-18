AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 9 milyar euro ilave mali destek vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını belirtti. "Ukrayna, cephede Avrupa değerlerini savunuyor" diyen von der Leyen, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirterek, "Ukrayna için 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro-finansal yardım teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

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