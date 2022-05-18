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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

18 Mayıs 2022, Çarşamba 15:18
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 9 milyar euro ilave mali destek vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB),  Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını belirtti.

"Ukrayna, cephede Avrupa değerlerini savunuyor" diyen von der Leyen, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirterek, "Ukrayna için 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro-finansal yardım teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler: AB, Ukrayna
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