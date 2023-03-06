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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

AB' den Yunanistan'a yardım

06 Mart 2023, Pazartesi 17:31
Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'da geçen hafta 57 kişinin öldüğü tren kazasının ardından bu ülkenin demir yolu sisteminin modernize edilmesine destek verecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bu sabah bu konuyu konuştuğunu duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Miçotakis ile demir yollarının modernize edilmesi ve güvenliğin artırılması için AB'nin Yunanistan'a sağlayabileceği teknik desteği görüştüklerini bildirdi.

Von der Leyen, bu hafta AB Komisyonu uzmanları ile AB Demir Yolları Ajansı uzmanlarının Atina'ya gideceğini, demir yolu güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Larisa kenti yakınlarında geçen hafta iki trenin çarpışması sonucu çoğu genç yaşta olmak üzere 57 kişi ölmüştü.

Kazanın ardından Yunanistan'ın 2 bin 500 kilometrelik demir yolu ağının AB içinde modernizasyona en çok ihtiyaç duyan sistem olduğu, demir yollarının modernizasyonu için yıllardır kamu yatırımı yapılmadığı eleştirileri gündeme gelmişti.

AA

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