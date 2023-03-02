AB: Deprem yeni sayfa açma fırsatı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB’nin depremin akabinde tüm araçlarını harekete geçirdiğini belirterek, “Bu desteğin öngörülebilir gelecekte AB’nin de ötesinde devam etmesi ve daha geniş uluslararası toplumun yeniden yapılanma ve rehabilitasyona yardım etmesi gerekecek. Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır” dedi.

Lenarcic, AB Komisyonu ile AB Konseyi İsveç dönem başkanlığının bu ay içinde Brüksel’de düzenleyeceği uluslararası bağışçılar konferansına değinerek, “Bağışçılar konferansında toplanacak fonun sadece cömert olmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek inşaat sürecinin daha iyi olmasını sağlaması anlamında iyi harcanacağını umuyorum” değerlendirmesini yaptı. AA

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