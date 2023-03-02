"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

AB: Deprem yeni sayfa açma fırsatı

02 Mart 2023, Perşembe 19:59
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB’nin depremin akabinde tüm araçlarını harekete geçirdiğini belirterek, “Bu desteğin öngörülebilir gelecekte AB’nin de ötesinde devam etmesi ve daha geniş uluslararası toplumun yeniden yapılanma ve rehabilitasyona yardım etmesi gerekecek. Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır” dedi.

Lenarcic, AB Komisyonu ile AB Konseyi İsveç dönem başkanlığının bu ay içinde Brüksel’de düzenleyeceği uluslararası bağışçılar konferansına değinerek, “Bağışçılar konferansında toplanacak fonun sadece cömert olmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek inşaat sürecinin daha iyi olmasını sağlaması anlamında iyi harcanacağını umuyorum” değerlendirmesini yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Deprem yeni sayfa açma fırsatı

    Hangi binaların yıkılacağı dahi biliniyormuş

    Sorumlulara dava açılabilir

    Millet İttifakı'ndan aday açıklaması: Ortak adayda uzlaştık

    202 bin öğrenci deprem bölgesinden başka illere nakledildi

    Çin'e ait 29 hava aracı ve 4 gemi Tayvan çevresinde tespit edildi

    Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    Yıkılan binalarla ilgili 218 kişi tutuklandı

    Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı 42'ye yükseldi

    ABD: TikTok sorun teşkil ediyor

    İşte 8 kritik hata

    28 Şubat’ın ürünleri iktidarda, mağdurları Millet İttifakı’nda

    Afet odaklı dönüşüm şart

    "Omuz Omuza" kampanyasının ilk gününde 845,7 milyon liralık yardım toplandı

    'Enkazdan çıkarılan 1911 çocuktan 1543'ü ailesine teslim edildi'

    "600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü" iddiası hakkında açıklama

    Zemin etütleri 2 ayda nasıl tamamlanır?

    Olağanüstü kuraklık riski

    Depremzede seçmen kütüğü oluşturulsun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hesap vermeden helallik istemek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Japonya’da pembe vagonlar
    Ahmet BATTAL

    Helallik haramlık ve rey meseleleri
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz bomba olup patlasa korkutmaz!
    Mikail YAPRAK

    “Zelzeleli Dünya”
    Genel

    İşte 8 kritik hata
    M. Latif SALİHOĞLU

    1940’lı yıllarda Anadolu depremleri
    Cevher İLHAN

    Vahim deprem istifhamları…
    Sebahattin YAŞAR

    Program başlamadan meyvelerini verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.