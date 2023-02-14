AB: Desteğe devam

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.

Ursula von der Leyen görüşmede, yaşanan deprem felaketi sonucu oluşan can ve mal kaybı nedeniyle kendisinin ve Avrupa Birliği’nin en içten başsağlığı dileklerini ileterek Türkiye için bundan sonra verilecek destek adımlarını paylaştı. Görüşmeye ilişkin açıklamada, Başkan von der Leyen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin özellikle çadır, battaniye ve ısıtıcı içerecek şekilde daha fazla barınma kapasitesi talebine cevaben ilave destek sağlanacağını aktardığı belirtilirken, “Komisyon aynı zamanda gerekli desteğin mümkün olduğunda kısa bir sürede sağlanması için özel sektörü de seferber etmektedir” ifadesine yer verildi. Haber Merkezi

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