AB “dijital ehliyete” hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik sınırları içinde araç sürücüleri için ehliyetlerin dijital hale getirilmesine yönelik teklif hazırladı. AB Komisyonu üyelerinin yol güvenliği konulu toplantısının ardından hazırlanan teklifleri Komisyonun ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean açıkladı.

Komisyonun teklifleri arasında dünyada ilk kez uygulanacağı belirtilen “dijital ehliyete” geçilmesi de bulunuyor. Teklife göre, AB üyeleri arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının kolaylaştırılması için dijital sisteme geçilecek. Dijital ehliyetler kullanıma girdiğinde bir mobil telefon veya diğer dijital cihazlardan erişilebilecek ve AB genelinde geçerli olacak. Ehliyetlerin AB sınırları içinde dijitalleşmesi konusundaki asgari gereklilikler sonra belirlenecek. Ehliyetler, belirlenecek uyum sürecinin ardından tamamen dijital hale dönüştürülecek. İsteyenler dijitale ilave olarak karta basılmış ehliyet de bulundurabilecek. Hangi ülkelerde alınan ehliyetlerin AB içinde geçerli olacağı, ilave sınav veya eğitim gerekip gerekmeyeceği daha sonra belirlenecek. AA

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