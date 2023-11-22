AB: Filistin’e yardıma devam

Avrupa Birliği (AB), 7 Ekim’den sonra Hamas’a gitmesini engellemek için gözden geçirdiği kalkınma yardımının devam etmesinde sakınca tespit edilmediğini duyurdu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu gözden geçirme sürecinin tamamlandığını bildirdi. Dombrovskis, incelemede AB yardımlarının doğrudan veya dolaylı olarak “terör örgütü Hamas”a fayda sağladığına dair hiçbir belirti bulunamadığını, yardımların aksamadan süreceğini açıkladı. AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından Filistin’e yönelik tüm AB yardımlarının durdurulduğunu duyurmuştu. AB yönetimi kısa süre sonra bunu düzelterek yardımların “Hamas’a gitmesini engellemek için gözden geçirileceğini” açıklamıştı. AA

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