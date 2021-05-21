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21 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

AB: Filistin-İsrail sorununu, sadece siyasi çözüm sona erdirebilir

21 Mayıs 2021, Cuma 17:00
Avrupa Birliği yönetimi, Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu belirterek İsrail-Filistin sorununun sadece siyasi çözümle sonlanabileceğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafları ateşkesi güçlendirmeye ve uzun vadede istikrarı sağlamaya çağırdı.

 

Von der Leyen, sosyal medya mesajında "Sadece siyasi bir çözüm, herkese barış ve güvenliği getirebilir." değerlendirmesini yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ateşkes hakkındaki açıklamasında, "Gazze ve çevresinde şiddeti sonlandıracak anlaşmayı" memnuniyetle karşıladığını, ateşkese katkı sunan Mısır, Katar, BM ve ABD'nin çabalarını takdir ettiklerini bildirdi.

Geçen 11 gündeki can kayıplarından üzüntü duyduklarını kaydeden Borrell, "AB, Gazze Şeridindeki durumun sürdürülebilir olmadığını hep tekrarladı. Filistin-İsrail sorununu, sadece siyasi çözüm sona erdirecek ve kalıcı barış getirecektir. AB, İsrailli ve Filistinli makamları bu çabalar konusunda destekleye hazırdır. AB, bu amaçla ABD ve yeniden canlandırılmış Orta Doğu Dörtlüsü ile bölgedeki diğer ortaklar dahil olmak üzere kilit önemdeki uluslararası ortaklarla temaslarını yenileyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan ateşkes anlaşması, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 243 Filistinli şehit oldu.

AA

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