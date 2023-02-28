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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

AB: Filistin topraklarındaki sürekli artan Yahudi yerleşimci şiddetinden büyük endişe duyuyoruz

28 Şubat 2023, Salı 15:32
Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da sürekli artan şiddet olaylarından büyük endişe duyduğunu bildirdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "AB, işgal altındaki Filistin topraklarında sürekli artan şiddet olaylarından büyük endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 26 Şubat'ta Batı Şeria'da iki İsraillinin öldüğü terör saldırısını ve 27 Şubat'ta bir İsraillinin daha öldüğü saldırının kınandığı belirtilerek, "AB, bir Filistinlinin ölümü, yüzlerce Filistinlinin yaralanması, evlerin ve dükkanların yakılması, Filistin mülkünün kabul edilemez şekilde tahrip edilmesiyle sonuçlanan yerleşimci şiddetinin patlak vermesini kınıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Borrell, temasa geçti

Borrell'in 26 Şubat gecesi İsrailli ve Filistinli yetkililerle temasa geçerek şiddet ve terörün durması, tüm sivillerin korunması ve gerilimi azaltmak için acil önlemlerin alınması gerektiği mesajını ilettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm tarafların bu ölümcül şiddet döngüsünü sona erdirmek, daha fazla can kaybını önlemek, hesap verebilirliği sağlamak ve failleri adalete teslim etmek için acil adımlar atması gerekiyor."

AB'nin, Ürdün'ün Akabe kentinde, yaklaşan ramazan öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürme amacıyla düzenlenen güvenlik toplantısını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, "AB, Ürdün, Mısır ve ABD'nin müzakereleri kolaylaştırmadaki rolünü takdir ediyor ve her iki tarafı da verilen taahhütleri yerine getirmeye çağırıyor." ifadesi yer aldı.

AA

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